В России разработан препарат для больных рассеянным склерозом
13 февраля 2017 09:12
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Российские учёные разработали первый отечественный препарат для больных рассеянным склерозом. Лекарство под названием "Ксемус" проходит финальную стадию клинических испытаний и появится на рынке не раньше 2020 года, сообщил газете "Известия" заместитель директора Института биоорганической химии академик Александр Габибов. По его словам, речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, позволяющей больному рассеянным склерозом быть социально активным.
По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015 году число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.
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