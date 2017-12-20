В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов: производитель аппаратов извинился за сбой работы магазинов и АЗС
20 декабря 2017 15:48
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«В настоящее время 2,5 тыс. центров технического обслуживания нашей компании и 20 тыс. сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. В данном случае проблема решается перепрограммированием кассы на новую версию от 20.12.2017. Методики и рекомендации по обновлению ПО разосланы всем организациям, обслуживающим ККТ «Штрих-М», — заявили в департаменте.
Собеседник РБК в компании отметил, что контрольно-кассовая техника, на которой было включено автоматическое обновление программного обеспечения, «была обновлена и избежала сбоя».
«В заводском исполнении по умолчанию включен режим «автоматическое обновление», отключение производилось в ручном режиме. В центральном офисе ГК «Штрих-М» функционирует штаб, непрерывно осуществляющий техническую поддержку и мониторинг ситуации.
«Штрих-М» приносит извинения партнерам и пользователям за доставленные неудобства. Все неполадки будут окончательно устранены в кратчайшие сроки», — добавили в компании.
Компания «Штрих-М» является одним из крупнейших производителей кассовых аппаратов в стране.
Ранее 20 декабря продуктовые ретейлеры «Магнит» и «Магнолия» пожаловались на сбои в работе кассового оборудования. Также сбой произошел на заправках «Газпром нефти» и «Роснефти». В Федеральной налоговой службе сообщили, что зафиксированы проблемы с оборудованием производства компаний АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».
РБК направил запрос в ООО «РР-Электро».
В сетях «Дикси» и «Азбука вкуса» РБК сообщили, что у них сбоев нет. РБК отправил запросы в «Магнит» и X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
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