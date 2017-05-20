В России предложили запретить Instagram
20 мая 2017 11:26
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Компания «Таксимета» обратилась в московский суд с требованием заблокировать Instagram на территории России. Это связано с «пагубным влиянием на психику пользователей», сообщает iphones.ru.
Так, обилие фотографий «красивой» жизни у одних пробуждает чувство собственной неполноценности у других. Люди, далекие от мира роскоши, которых большинство, ощущают себя еще более подавленными и одинокими. Ревнуют к более успешным ровесникам даже за то, что их посты собирают больше «лайков. — выдержка из иска
Также утверждается, что социальная сеть «разлагает молодёжь и пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию». Представителям компании не нравится, что молодые люди тратят всё своё время и деньги на лайки и подписчиков.
Утверждается, что молодые люди перестают таким образом жить в реальной жизни, что негативно влияет на концентрацию внимания, гиперактивность, информационную зависимость, утомление и стресс.
Также упоминаются случаи гибели людей в момент создания селфи в Instagram.
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