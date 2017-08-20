Я нашел ошибку
Главные новости: 
На старт вышли почти 2000 спортсменов из 90 городов России и 8 зарубежных стран, в числе которых - Германия, Швейцария, Литва, Латвия.
В Самаре состоялся легкоатлетический марафон «Каждый - первый»
Кроме того, не рекомендуется купаться после дождя. Так как доля проб, не соответствующей гигиеническим требованиям воды открытых водоемов по микробиологическим показателям после дождя, как правило, составляет 100 %.
На четырех пляжах Самары купаться не рекомендуется
Российский лидер назвал Кончаловского «бесконечно» талантливым и увлеченным человеком.
Путин и Медведев поздравили с 80-летием режиссера Андрея Кончаловского
Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва из-за драки.
Чемпион мира по пауэрлифтингу убит в драке у кафе в Хабаровске
За сутки трех человек эвакуировали на катере из Рождествено в Самару
За сутки трех человек эвакуировали на катере из Рождествено в Самару
В Самарской области начался прием заявлений от охотников на зайца, лису и корсака
В Самарской области начался прием заявлений от охотников на зайца, лису и корсака
Паралимпийские комитеты 14 стран направили письмо в поддержку РФ
Паралимпийские комитеты 14 стран направили письмо в поддержку РФ
У жителя Жигулевска в кармане шорт нашли марихуану
У жителя Жигулевска в кармане шорт нашли марихуану
сегодня  Воскресенье,20 августа, 15:18
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/08:
USD 59.36
0.11
EUR 69.72
0.07
Искать
Новости /  В стране  

В России предложили перенести столицу за Урал

20 августа 2017 09:15
128
В России предложили перенести столицу за Урал
Демограф считает, что иначе Россия может потерять свои геополитические преимущества.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предлагает перенести столицу России за Урал. Соответствующую инициативу содержит проект «Доктрины размосквичивания», который Крупнов на днях направил президенту России Владимиру Путину.

По его словам, Россия «гиперцентрализирована» — Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения».

При этом национальное развитие акцентировано на 15—25 мегаполисах, в которых проживает «уже более половины» всех граждан.

В результате продолжающейся внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удалёнными от больших городов территориями, уверен Крупнов.

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания <...>. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7—10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — следует из проекта.

Решением этой проблемы может стать перенос столицы России за Урал, следует из письма демографа.

Он убеждён, что приоритет в развитии нужно отдать Дальнему Востоку и Сибири, необходимо перейти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию территорий страны.

Крупнов добавил, что также необходимо отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Это позволит «русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста».

Каждая многодетная семья должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру, отметил общественный деятель. 

«Размосквичить» же Россию, по его словам, кроме предложенных мер, должен глобальный градостроительный проект тысячи новых городов и сопроводительной новой инфраструктуры, сообщает "РТ на русском".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
361
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7163
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1395
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5426
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1818
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2878
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
545
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2236
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2028
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1658
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1826
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5630
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоялся легкоатлетический марафон «Каждый - первый»
В Самаре состоится День открытых дверей ДПСО ЛизаАлерт региона
В самарском Музее Модерна состоится "Ночь экспрессии"
Весь список
Популярное
за сегодня

19 августа спасатели эвакуировали из Рождествено четырех пострадавших

587

Трагически погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской

447

В Тольятти задержали пьяного водителя

447
за неделю

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2281

На Ново-Садовой трамвай столкнулся с экскаватором

2020

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1796
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда