В России предложили перенести столицу за Урал
20 августа 2017 09:15
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Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предлагает перенести столицу России за Урал. Соответствующую инициативу содержит проект «Доктрины размосквичивания», который Крупнов на днях направил президенту России Владимиру Путину.
По его словам, Россия «гиперцентрализирована» — Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения».
При этом национальное развитие акцентировано на 15—25 мегаполисах, в которых проживает «уже более половины» всех граждан.
В результате продолжающейся внутренней миграции Россия может потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удалёнными от больших городов территориями, уверен Крупнов.
«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания <...>. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живём в 7—10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — следует из проекта.
Решением этой проблемы может стать перенос столицы России за Урал, следует из письма демографа.
Он убеждён, что приоритет в развитии нужно отдать Дальнему Востоку и Сибири, необходимо перейти от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию территорий страны.
Крупнов добавил, что также необходимо отказаться от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной. Это позволит «русским заново осваивать свои бескрайние пространства, свою собственную землю и будет способствовать уходу от принудительной малодетности и восстановлению демографического роста».
Каждая многодетная семья должна получить от государства по собственной родовой усадьбе размером не менее 30 соток, имеющей всю необходимую инфраструктуру, отметил общественный деятель.
«Размосквичить» же Россию, по его словам, кроме предложенных мер, должен глобальный градостроительный проект тысячи новых городов и сопроводительной новой инфраструктуры, сообщает "РТ на русском".
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