В России предлагают ввести налог на малодетность
10 мая 2017 10:03
210
Сегодня 6,5% российских семей — многодетные. При этом они растят почти 20% всех детей в стране. С целью их поддержки директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком) — его размер пока не определен, пишут «Известия».
Проект закона формирует целый комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Документ был разработан совместно с экспертным сообществом. Юрий Крупнов рассказал «Известиям», что цель законопроекта — принципиально изменить и повысить статус многодетных семей (в России их 1,5 млн), что позволит к 2030 году решить проблемы в демографии.
ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, поскольку в перспективе закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.
Концепция закона предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными. При этом многодетную семью в документе определяют как «полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
422
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1013
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1183
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1393
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2717
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1596
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1352
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1039
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
529
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
955
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2195
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3204
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают