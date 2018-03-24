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Новости /  В стране  

В России появятся 22 новые дороги в объезд городов

24 марта 2018 18:27
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На сегодняшний день имеется проектная документация обходов 14 городов.
Одной из приоритетных задач развития региональных дорог является строительство обходов крупных населенных пунктов, чтобы сделать их комфортнее и безопаснее, рассказал помощник президента Игорь Левитин. Предполагается, что она будет решаться как в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», так и общефедеральных программ, передает dorogirussia.ru.

На сегодняшний день имеется проектная документация обходов 14 городов: Нижнего Новгорода, Борисоглебска (Воронежская область), Пскова, Ачинска (Красноярский край), Тулуна и Усолье-Сибирского (Иркутская область), Бабушкина (Республика Бурятия), Анапы (Краснодарский край), Спасска, Умета и Зубовой Поляны (Пензенская область), Черняховска (Калининградская область) и Сортавалы (Республика Карелия).

Документы на строительство обходов еще восьми населенных пунктов будут разработаны в течение 2018 года. Речь идет о Волгограде, Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания), Хасавюрте и Дербенте (Республика Дагестан), Рязани, Нижнекамска и Набережных Челнах (Республика Татарстан) и села Майма (Республика Алтай). Кроме того, обсуждается возможность строительства объездов городов Кемерово и Богданович в Свердловской области.

Уже началось строительство первой частной трассы, которая свяжет Казахстан и Белоруссию и станет ответвлением от транспортного коридора «Россия-Западный Китай». Протяженность платной дороги составит 2 тыс. километров.  
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