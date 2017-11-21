В России появится реестр разрешенных интернет-магазинов
21 ноября 2017 10:59
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В 2019 году в России может появиться реестр интернет-магазинов, имеющих право работать в нашей стране. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор. Предложение касается не только отечественных, но и иностранных онлайн-торговцев. При регистрации в Федеральной налоговой службе (ФНС) их обяжут указывать свои интернет-адреса (домены) — это должно избавить Рунет от теневой коммерции. В реестре сайты будут привязывать к конкретному юрлицу, поэтому жалобы покупателей будут направляться владельцу площадки.
Предлагаемые санкции для отказавшихся регистрироваться или исключенных из «белого списка» неизвестны. Но, по мнению экспертов, не зарегистрированные в ФНС сайты магазинов будут заблокированы. Участники рынка разошлись во мнении о необходимости такого контрольного инструмента. Одни считают подобное регулирование излишним, другие уверены, что его нужно было ввести еще несколько лет назад.
Роспотребнадзор подготовил план мероприятий стратегии госполитики в области защиты прав потребителей до 2030 года, пишут "Известия". Согласно этому документу, юрлиц и ИП обяжут зарегистрировать в ФНС доменное имя сайта, используемого для оказания услуг или продажи товаров. Проект соответствующего закона должен быть подготовлен к 2019 году.
Регистрации подлежит также адрес электронной почты онлайн-магазина. Это необходимо, чтобы поддерживать связь с надзорными органами.
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