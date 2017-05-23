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В России появится инструкция по изъятию детей из семей

23 мая 2017 10:00
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В России появится инструкция по изъятию детей из семей Инструкцию разработает Минобрнауки вместе с общественниками
Инструкцию разработает Минобрнауки вместе с общественниками.

Минобрнауки разработает в этом году инструкцию по изъятию детей из семей в случае угрозы их жизни и здоровью. В документе будет описан четкий алгоритм действий чиновников, критерии угрозы здоровью и жизни детей и возможные альтернативные меры. А главное — в нормативных документах найдет отражение принцип, согласно которому изъятие ребенка возможно только в том случае, если возможности помочь семье нет и никаких других вариантов не остается. С принятием инструкции опека уже не сможет забирать детей у родителей, ссылаясь на пустой холодильник или немытый пол.

Такие поручения были даны по итогам заседания совета под председательством вице-премьера Ольги Голодец в понедельник, пишут "Известия".
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