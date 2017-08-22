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В России не запретят продавать на лосьоны в киосках

22 августа 2017 13:51
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В России не запретят продавать на лосьоны в киосках
Экономический блок правительства не поддержал ограничений на продажу спиртосодержащей продукции.

Минфин и Минэкономразвития не поддержали законопроекта, ограничивающего розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции крепостью более 25%. Предполагался запрет ее реализации в киосках, павильонах, вендинговых автоматах, а также несовершеннолетним. Законодательная инициатива стала реакцией на массовые отравления парфюмерно-косметическими изделиями, которые могут использоваться в качестве суррогатов алкоголя. В Минфине отметили, что вышеперечисленные товары при применении по назначению не представляют опасности для человека.

Минэкономразвития согласовало проект отзыва правительства (его готовил Минфин) на предложенные ранее поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ). Законопроект, подготовленный парламентариями Архангельского областного собрания, предлагает ограничения на розничную продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%. Речь идет о товарах, которые нередко используются не по назначению — в качестве суррогатов алкоголя. Это, например, лосьоны и одеколоны, товары бытовой химии.

Депутаты предложили запретить реализацию такой продукции в нестационарных торговых объектах — киосках и павильонах, в вендинговых автоматах, а также несовершеннолетним. В пояснительной записке к законопроекту указано, что граждане стали чаще приобретать подобные товары через круглосуточные торговые автоматы и использовать их не по назначению. Сложившаяся ситуация представляет особую опасность для подростков, следует из пояснительной записки. Отсутствие ограничений и запретов на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией привело к повсеместной ее розничной продаже, также отметили депутаты.

В проекте отзыва указано, что правительство «поддерживает необходимость борьбы с указанной проблемой, в том числе путем запрета розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции в торговых автоматах, однако к законопроекту имеются замечания».

Так, спиртосодержащая непищевая продукция включает в себя парфюмерно-косметическую, а также бытовую химию и средства личной гигиены, стеклоомывающие и противообледенительные средства, лакокрасочные материалы. Многие из этих товаров проходят процесс денатурации, чтобы их нельзя было использовать в качестве алкогольных суррогатов. Вышеперечисленные товары при применении по назначению не представляют опасности для человека, а установление предлагаемых ограничений при розничной продаже такой продукции представляется избыточными, пишут "Известия".
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