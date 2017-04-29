В России начинает приживаться здоровый образ жизни
29 апреля 2017 11:34
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Здоровый образ жизни начинает приживаться у россиян, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По её словам, в России полностью изменился менталитет в том, что касается отношения к сахарному диабету, передает Радио Маяк.
«Всё, что в стране делается по профилактике табакокурения, профилактике злоупотребления алкоголем, по здоровому питанию, по развитию массовой физкультуры и спорта, незаметно трансформировалось в представление о моде современного человека», - добавила Скворцова.
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