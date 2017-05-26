Я нашел ошибку
Главные новости: 
Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года
Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года
В Красноярском районе сгорел гараж
В Красноярском районе сгорел гараж
lПроект реконструкции здания самарского цирка проходит госэкспертизу
Проект реконструкции здания самарского цирка проходит госэкспертизу
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку
В Самаре на бульваре по Стара-Загоре меняют уложенную в прошлом году плитку
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
В Новокуйбышевске мужчина столкнул женщину с лестницы, и та умерла
В Старосемейкино Самарской области сгорел автомобиль
В Старосемейкино Самарской области сгорел автомобиль
Рост цен на минимальный набор продуктов втрое обогнал инфляцию
Рост цен на минимальный набор продуктов втрое обогнал инфляцию
сегодня  Пятница, 26 мая, 11:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/05:
USD 56.07
-0.2
EUR 63.01
0.09
Искать
Новости /  В стране  

В России началась борьба с авиадебоширами

26 мая 2017 09:33
83
В России началась борьба с авиадебоширами
Пассажир-хулиган стал фигурантом уголовного дела.

В отношении пассажира, летевшего на рейсе Аэрофлота из Тель-Авива в Москву, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» за авиадебош на борту воздушного судна, сообщили в пресс-службе российского авиаперевозчика.

 Как уточнили в компании, во  время полёта пассажир употреблял спиртные напитки, принесённые с собой, громко разговаривал с применением ненормативной лексики, угрожал членам экипажа, пытался открыть дверь самолета, создав угрозу безопасности полета. По прилету в Шереметьево дебошир был передан сотрудникам полиции.

 «Если на земле подобный инцидент обычно вызывает неприятие и осуждение окружающих, то в воздухе такое событие может привести к трагическим последствиям. Неслучайно компания «Аэрофлот» первой выступила с инициативой ввести уголовную ответственность для авиадебоширов. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ, которые начали действовать с середины апреля 2017 года, оказались своевременной мерой для поддержания правопорядка на транспорте, – говорит заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров».

«Аэрофлот» неоднократно высказывался за необходимость ужесточения наказания для авиадебоширов. Помимо уголовной ответственности, компания предлагала ввести «черные списки», кратно увеличить штрафы и разрешить членам экипажа использования специальных средств сдерживания. C 2006 года на рейсах «Аэрофлота» было зафиксировано более 3 тыс. нарушений правил поведения на борту, совершенных пассажирами.

До внесения изменений в ст.213 УК РФ "Хулиганство" буйным пассажирам могли назначить только административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 5000 рублей или ареста до 15 суток. Но зачастую такие граждане вообще избегали  ответственности в силу пробелов в законодательстве или невозможности квалификации их действий по соответствующим статьям КоАП РФ и УК РФ.

Напомним, что теперь за хулиганство на транспорте предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.

Фото pixabay.com.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
894
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
642
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1328
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1445
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1620
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2914
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1540
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1193
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
729
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1090
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2358
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3353
Весь список

Мероприятия
В поселке Большая Царевщина состоится Ежегодный Православный Троицкий фестиваль
На площади Славы в Самаре торжественно отметят День пограничника
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
Весь список
Популярное
за сегодня

Выпускники Самары станцевали вальс на набережной

748

В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей

463

Индексация зарплат, предложенная Путиным, может коснуться 5,8 миллиона бюджетников

274
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6875

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4582

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2510
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Демчук Галина Александровна

Симатова Валентина Николаевна

Кузнецова Ольга Викторовна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда