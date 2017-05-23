В России могут увеличить штрафы для мигрантов
23 мая 2017 13:08
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В Государственную думу направлен проект закона, который предполагает увеличения размера административных штрафов за нарушение действующего порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранцев и лиц без гражданства, сообщает "ФедералПресс".
Отметим, что соответствующий законопроект опубликован на сайте российского правительства.
Согласно документу, предлагается ужесточить ответственность за посредничество незаконному пребыванию или проживанию мигрантов.
Размер штрафа могут увеличить для граждан – с 4 тысяч до 5 тысяч, должностных лиц – с 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц – с нынешних 300 тысяч до полумиллиона рублей.
Как писал «ФедералПресс» ранее, мигрантов стали реже высылать из России. Число высланных из России иностранцев и лиц без гражданства сократилось в 2016 году более чем в два раза, заявили в МВД РФ. В 2016 году количество выдворенных из страны мигрантов составило 55 190 человек, в 2015 году – 113 140 человек.
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