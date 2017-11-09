В России хотят ужесточить наказание за жестокость к животным
9 ноября 2017 09:57
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Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Единая Россия» и справедливороссы.
Как следует из базы данных нижней палаты парламента, под документом подписались депутаты от «Единой России» Сергей Вострецов и председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, а также представители «Справедливой России» Елена Драпеко и Олег Шеин, пишут "Известия".
Новый законопроект предусматривает за жестокое обращение с животными, следствием которого стала «гибель или увечье, если деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, а также с применением садистских методов», привлечение лиц к уголовной ответственности в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Также законопроект расширяет состав преступления. Парламентарии предлагают ввести в Уголовный кодекс разграничение и конкретизировать состав преступления.
Таким образом, максимальным наказанием за преступление, совершенным группой лиц, по предварительному сговору, или в присутствии малолетнего, или с демонстрацией в сети или СМИ, станет штраф до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время за совершение преступления по данной статье предусмотрена максимальная санкция в виде ареста на срок до шести месяцев.
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