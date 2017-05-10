В России готовят новый порядок ценообразования на дешевые лекарства
10 мая 2017 10:33
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Правительство прорабатывает вопрос о переходе на референтное ценообразование в отношении жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов дешевле 50 рублей. Об этом пишут Известия. По данным издания, вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС.
В Минпромторге заявили газете, что новый порядок может начать действовать с 1 января 2018 года. Задача - не допустить исчезновения таких препаратов с рынка.
Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее", - пишет издание.
Так, в феврале прошлого года ФАС сообщала, что 197 препаратов из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства.
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