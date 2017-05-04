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В России готовят аналог грин-карты

4 мая 2017 12:15
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В России готовят аналог грин-карты
«Карта соотечественника» даст русскоязычным иностранцам право на въезд и трудоустройство в России.

Минкомсвязь предлагает ввести с 2019 года российский аналог грин-карты. Она даст высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда в Россию и работы на территории страны. Такие планы описаны в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Минкомсвязи. Накануне майских праздников документ направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития.

Программа «Цифровая экономика» состоит из большого количества разделов. В разделе «привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж» сказано, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ.
Для этого должна быть проработана система оценки квалификации работающих в России владельцев карты работодателями, а также разработан комплекс мер поддержки пребывания в России специалистов, получающих высокие оценки.
25 апреля проект программы «Цифровая экономика», утвержденный главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым, был направлен на согласование в заинтересованные ведомства.
В Минкомсвязи от комментариев воздержались, пишут «Известия».

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