В РФ в силу вступили новые правила провоза ручной клади
5 ноября 2017 10:14
105
5 ноября в России вступили в силу новые правила провоза ручной клади, сообщают "Вести.Ru". Изменения, внесенные в Федеральные авиационные правила, коснулись минимального веса ручной клади – с 10 килограммов он сократился до 5. Это значит, что авиаперевозчик обязан бесплатно принять на борт багаж весом до 5 килограммов. Дальше – на усмотрение компании, которая может увеличить вес провозимого в салоне багажа.
Кроме ручной клади, на борт самолета по-прежнему можно взять ряд предметов сверх нормы. Однако их список сократился – исключили ноутбук, мобильный и зонт. Все это можно убрать в сумку, пояснили в Минтрансе.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3675
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1473
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8348
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2248
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8632
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2645
Фоторепортажи
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1595
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1471
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1247
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2874
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2692
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
2364
Мероприятия