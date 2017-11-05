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В РФ в силу вступили новые правила провоза ручной клади

5 ноября 2017 10:14
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В РФ в силу вступили новые правила провоза ручной клади На борт самолета по-прежнему можно взять ряд предметов сверх нормы.
На борт самолета по-прежнему можно взять ряд предметов сверх нормы.

5 ноября в России вступили в силу новые правила провоза ручной клади, сообщают "Вести.Ru". Изменения, внесенные в Федеральные авиационные правила, коснулись минимального веса ручной клади – с 10 килограммов он сократился до 5. Это значит, что авиаперевозчик обязан бесплатно принять на борт багаж весом до 5 килограммов. Дальше – на усмотрение компании, которая может увеличить вес провозимого в салоне багажа.

Кроме ручной клади, на борт самолета по-прежнему можно взять ряд предметов сверх нормы. Однако их список сократился – исключили ноутбук, мобильный и зонт. Все это можно убрать в сумку, пояснили в Минтрансе.

 

 

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