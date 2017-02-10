В ПФО самый дорогой бензин АИ-95 в Саратове
10 февраля 2017 13:29
52
При этом, было зафиксировано снижение стоимости топлива в Архангельске (на 0,7%), на 0,3% – в Симферополе, на 0,2% – в Иркутске.
В Саратове дизтопливо продается за 37,4 руб/л (ниже среднего по ПФО), 92-й - за 35,76 (дороже только в трех регионах округа), АИ-95 - за 38,75 (дороже лишь в Оренбурге). Саратовский 76-й бензин в среднем стоит 32,7 руб/л. Раньше это топливо продавалось в городе по самой низкой в ПФО цене, теперь Пенза, Чебоксары и Йошкар-Ола могут похвастаться более низкой стоимостью А-76, пишет СарБК.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1033
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
662
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4849
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1845
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2434
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1528
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1244
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2388
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2212
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11392
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9328
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5726
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают