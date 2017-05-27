В Москве полиция задержала читавшего стихи девятилетнего мальчика

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Московские полицейские задержали 9-летнего мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи, сообщил Радио Маяк источник в правоохранительных органах."Сотрудники полиции задержали 9-летнего мальчика, который на Арбате читал стихи с целью попрошайничества. По информации полиции, мальчика это заставляли делать родители", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что задержан мальчик, находившийся без сопровождения родителей.