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В Москве полиция задержала читавшего стихи девятилетнего мальчика

27 мая 2017 10:38
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В Москве полиция задержала читавшего стихи девятилетнего мальчика
Он попрошайничал на Арбате.

Московские полицейские задержали 9-летнего мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи, сообщил  Радио Маяк источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции задержали 9-летнего мальчика, который на Арбате читал стихи с целью попрошайничества. По информации полиции, мальчика это заставляли делать родители", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что задержан мальчик, находившийся без сопровождения родителей.

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