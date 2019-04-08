В Минобороны рассекретили документы по Крыму
8 апреля 2019 13:51
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Министерство обороны России опубликовало в открытом доступе ранее засекреченные документы о боях за Крым. Это произошло сегодня, в день 75-летия начала Крымской наступательной операции. Ранее эта информация находилась в доступе только у некоторых историков.
В документе говорится, что наступательная операция началась 8 апреля 1944 года. Ее проводил четвертый Украинский фронт и Отдельная Приморская армия. 17-ая армия вермахта спустя месяц была полностью разгромлена, это случилось 12 мая.
На сайте представлен отсканированный подлинник на немецком языке. Это плана по уничтожению полуострова. Вермахт хотел разрушить все дороги в Крыму, крымские мосты, сооружения для удержания полуострова любой ценой. В архивах содержится информация о сражениях за Севастополь, Симферополь, Судак, Ялту и Керчь.
В Минобороны прокомментировали, что выложили исторические данные в открытый доступ для того, чтобы снизить количество фальсификаций истории и попыток пересмотра итогов войны, пишет ФедералПресс.
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