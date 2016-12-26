В Минэнерго сообщения о резком росте цен на бензин в 2017 году назвали провокацией
26 декабря 2016 13:17
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Заместитель главы Минэнерго Кирилл Молодцов назвал заявления о высоком росте цен на бензин в 2017 году провокацией. «Необходимости ручного режима не вижу. Все разговоры о возможной динамике роста цены — это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция. Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть»,— приводит «Интерфакс» его слова.
«Не надо кричать о том, что в январе начнется резкий рост цены на бензин — у нас всегда в январе рост, потому что период короче, а в раскладке на год получается все равно темп инфляции»,— уточнил господин Молодцов.
По его словам, запасы топлива в России растут и вскоре выйдут на уровень прошлого года. Также Кирилл Молодцов подчеркнул, что не видит проблем с предстоящим этой зимой ремонтом Московского НПЗ, пишет Коммерсантъ.
Напомним, оптовые цены на автомобильное топливо этой зимой впервые за многие годы демонстрируют рост вместо привычного сезонного снижения. Причина — в изменении налогов на нефтепереработку, что вкупе с ростом цен на нефть делает экспорт топлива выгоднее.
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