В Минэкономразвития назвали укрепление рубля временным явлением
18 февраля 2017 10:42
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Текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Министр отметил, что на совещании у президента по экономическим вопросам обсуждалась ситуация на валютном рынке, передает Радио Маяк.
"То, что мы видим последний месяц, — это определенное укрепление рубля. Оценка здесь у всех одинаковая — мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами", — сказал министр.
По его словам, есть два фактора, играющих здесь ключевую роль: притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, и сезонность. "Традиционно первый квартал — это сильный квартал с точки зрения платежного баланса. Импорта в начале года всегда мало. Эти факторы играют сейчас на укрепление рубля", — добавил он.
"Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на эту ситуацию реагировать", — отметил Орешкин.
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