В Минэкономразвития готовят поправки в закон об автомобильном техосмотре
11 августа 2017 08:59
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Они предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра машины, пишут сегодня «Известия». В частности, фото- или видеоматериал должны отражать номер автомобиля, время и место прохождения осмотра.
Необходимость данного нововведения объясняется участившимися продажами диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Поправки планируется внести на рассмотрение правительства этой осенью.
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