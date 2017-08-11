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Новости /  В стране  

В Минэкономразвития готовят поправки в закон об автомобильном техосмотре

11 августа 2017 08:59
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В Минэкономразвития готовят поправки в закон об автомобильном техосмотре Их планируется внести на рассмотрение правительства этой осенью.
Их планируется внести на рассмотрение правительства этой осенью.

Они предусматривают обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра машины, пишут сегодня «Известия». В частности, фото- или видеоматериал должны отражать номер автомобиля, время и место прохождения осмотра.

Необходимость данного нововведения объясняется участившимися продажами диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Поправки планируется внести на рассмотрение правительства этой осенью.

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