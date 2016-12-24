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Новости /  В стране  

В Иркутске найден склад метанола, использовавшегося для изготовления "Боярышника"

24 декабря 2016 11:22
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Перекрыты все каналы распространения этой спиртовой продукции.

В Иркутске перекрыты все каналы распространения концентрата "Боярышник", найден склад метанола, использовавшегося для изготовления спиртовой продукции.

Следственный комитет возбудил дело в отношении замруководителя Роспотребнадзора по Иркутской области после массовых отравлений "Боярышником", арестован поставщик суррогатного алкоголя в торговые точки Иркутска. Число погибших от отравления увеличилось до 75-ти человек, передает Радио Маяк.


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