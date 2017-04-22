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Новости /  В стране  

В Госдуму внесли доработанный закон об отзыве гражданства у осужденных террористов

22 апреля 2017 10:16
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В Госдуму внесли доработанный закон об отзыве гражданства у осужденных террористов
В середине мая закон будет рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении.

Суть новой версии в том, что предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства. Об этом нам сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.

По его словам, принятие в гражданство России - это честь для любого иностранца, которую нужно беречь. И если человек ее не оправдал, запятнав себя совершением преступлений террористического характера, значит, российский паспорт у него нужно отобрать или аннулировать.

В середине мая закон будет рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении, передает Радио Маяк.

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