В Госдуму внесли доработанный закон об отзыве гражданства у осужденных террористов

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Суть новой версии в том, что предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства. Об этом нам сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников.По его словам, принятие в гражданство России - это честь для любого иностранца, которую нужно беречь. И если человек ее не оправдал, запятнав себя совершением преступлений террористического характера, значит, российский паспорт у него нужно отобрать или аннулировать.В середине мая закон будет рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении, передает Радио Маяк.