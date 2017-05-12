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В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам

12 мая 2017 11:40
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В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам
Авторы соответствующего законопроекта полагают, что за посторонними для ребенка людьми можно оставить лишь право усыновить его.

Чтобы избежать случаев приема ребенка в семью из корыстных побуждений, необходимо доверять опекунство только родственникам детей, считают депутаты Госдумы.

Авторы соответствующего законопроекта полагают, что за посторонними для ребенка людьми можно оставить лишь право усыновить его, так как эта форма принятия в семью не предусматривает выплату пособий на содержание подопечного, передает RT.

Соавтор законопроекта и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила, что существуют случаи, когда ребенка уже нет в живых или он не живет в этой семье, а опекуны продолжают получать от государства деньги.

По мнению Волынец, ребенку зачастую лучше будет остаться в детском доме, где существует надзор и проверяющие структуры, чем быть принятым под опеку из корыстных побуждений, пишет «ФедералПресс».


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