В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам
12 мая 2017 11:40
70
Чтобы избежать случаев приема ребенка в семью из корыстных побуждений, необходимо доверять опекунство только родственникам детей, считают депутаты Госдумы.
Авторы соответствующего законопроекта полагают, что за посторонними для ребенка людьми можно оставить лишь право усыновить его, так как эта форма принятия в семью не предусматривает выплату пособий на содержание подопечного, передает RT.
Соавтор законопроекта и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила, что существуют случаи, когда ребенка уже нет в живых или он не живет в этой семье, а опекуны продолжают получать от государства деньги.
По мнению Волынец, ребенку зачастую лучше будет остаться в детском доме, где существует надзор и проверяющие структуры, чем быть принятым под опеку из корыстных побуждений, пишет «ФедералПресс».
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
451
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1047
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1212
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1434
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2740
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1619
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1424
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1066
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
556
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
981
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2213
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3228
Мероприятия