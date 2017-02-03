В Госдуме планируют приравнять к митингам встречи депутатов с избирателями
3 февраля 2017 11:00
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В Госдуму внесен законопроект об изменении порядка проведения встреч парламентариев всех уровней с избирателями. В случае его принятия встречи с избирателями придется согласовывать с региональными властями. Таким образом, они будут приравнены к митингам и шествиям.
Поправки предлагает единоросс Ирина Белых, сообщает РГ. Инициатива внесена после того, как в форме встреч с избирателями были проведены акции протеста в Москве и в Санкт-Петербурге.
По словам Белых, законопроект вносится в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта.
По ее задумке, согласовать встречу с избирателями будет легче, чем митинг: уведомление о встрече можно подать не за десять, а за семь дней до мероприятия, сообщает «ФедералПресс».
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