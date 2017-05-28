В России отмечают День пограничника
28 мая 2017 11:42
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Российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник - День пограничника. Его истории уже 99 лет - в 1918 году был принят декрет об учреждении пограничной охраны при Наркомфинансов.
Вместе с тем, история отечественной пограничной охраны насчитывает не одно столетие. Первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит всея Руси Алексий послал благословение "сторожам и станичникам", наблюдавшим за движением ордынцев. В 1512 году великий князь Василий Третий "утвердил землю заставами", а в 1754 году была создана пограничная таможенная охрана. Последняя крупная реорганизация дореволюционного периода произошла в 1893 году, когда Александр III образовал Отдельный корпус пограничной стражи, и она стала самостоятельным родом войск.
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал, а также ветеранов погранслужбы с Днем пограничника.
"Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает государственные границы России, бережет родную землю от врага. Кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников. В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач. За честную службу Родине и народу", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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