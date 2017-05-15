В 10 регионах России питьевая вода опасна для здоровья
15 мая 2017 10:27
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В России ежегодно увеличивается доступность населению питьевой воды, отвечающей требованиям безопасности. По данным Росстата, в 2016 году 90,7% жителей страны имели возможность пользоваться качественной водой. По сравнению с предыдущим годом ситуация изменилась хоть и незначительно (на 0,37%), но в лучшую сторону. Однако в стране по-прежнему есть регионы, где половина граждан не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Эксперты предупреждают, что распространение многих заболеваний носит именно «водный» характер.
Если оценивать девятилетний период (статистика ведется с 2009 года), то за это время в целом по стране ситуация с доступностью безопасной питьевой воды улучшилась на 5%.
Более десяти регионов в прошлом году, наоборот, ухудшили показатели доступности безопасной воды. В их числе Владимирская, Архангельская, Астраханская области, Алтайский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия. Самый ощутимый регресс — в Сибири: на 2% за год в целом по округу, на 3% — в Хакасии и на 18% — в Иркутской области.
По данным ВОЗ, загрязненная питьевая вода является переносчиком холеры, дизентерии, тифа и полиомиелита. Качеству воды могут угрожать инфекционные агенты, токсические химические вещества и радиологические опасности. Расширение доступа к безопасной питьевой воде позволяет на 10% снизить заболеваемость.
Меньше всего проблем со здоровьем из-за некачественной воды отмечено в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Саратовской области, Республике Чувашия, пишут «Известия»
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