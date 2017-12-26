Утверждена программа по переселению россиян из-за рубежа
26 декабря 2017 11:29
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Дмитрий Медведев подписал документ о согласовании проекта по оказанию содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина, сообщает "ФедералПресс".
«Подписанным распоряжением согласовывается проект государственной программы Астраханской области «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2017–2020 годы», – говорится в документе.
Фото: pixabay.com
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