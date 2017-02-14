Ушел в отставку губернатор Рязанской области
14 февраля 2017 13:54
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Сегодня на заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев сделал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Он объяснил, что считает свои задачи выполненными. Также Ковалев отметил, что является одним из самых возрастных глав регионов.
«В результате нашей совместной работы в течение этих лет в Рязанской области произошли серьезные позитивные изменения, я бы сказал, кардинальные. Только объектов социальной сферы построили около 200. Сформирован эффективный управленческий механизм, который способен качественно работать на благо жителей Рязанской области. Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной Президент В.В. Путин», – заявил он.
Заявление об отставке было подано президенту чуть более недели назад.
«Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора. И третье. Хочу вас заверить, что где бы я в дальнейшем ни работал, всегда буду помогать Рязанской области. Всем спасибо. Всем работать!», – сказал Олег Ковалев.
Напомним, что вчера президент России Владимир Путин встретился с Андреем Никитиным, назначенным временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
«ФедералПресс» сообщал: первым, кто подал в отставку в феврале, был губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Его отставка заставила региональные элиты десятка российских субъектов перейти в режим напряженного ожидания.
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