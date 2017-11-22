Ущерб от употребления алкоголя и табака составляет около 2 трлн рублей ежегодно
22 ноября 2017 09:19
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Экономический ущерб от употребления алкоголя и табака в России составляет около двух триллионов рублей в год. Об этом заявила представитель центрального НИИ организации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина.
По ее словам, алкоголь и табак убивают ежегодно полмиллиона россиян. «Это крайне вредит экономике, просто банально некому работать у нас в стране», – сказала специалист. Мировая практика показывает, что одна из действенных мер по снижению потребления алкоголя и табака – это сокращение точек продаж подобной продукции, отметила представитель Минздрава.
Данных, подтверждающих зависимость ограничений на продажу алкоголя и демографической ситуации нет, заявил замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, передает Радио Маяк.
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