Ураган в Москве повалил более 3 тысяч деревьев
30 мая 2017 09:09
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Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана компенсацию в миллион рублей на семью, передает Радио Маяк.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, "решение будет принято во вторник на заседании столичного правительства". Жертвами разгула стихии в Москве стали 11 человек, ещё двое погибли в Подмосковье, около ста сорока пострадали.
Ураган с порывами ветра до 28 метров в секунду повалил более 3 тысяч деревьев.
Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий
Более 30 тысяч человек отключены от энергоснабжения из-за грозы с сильным ветром в Тульской, Московской и Рязанской областях.
В этих регионах остаются обесточенными 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально значимых объектов, более 9 тысяч жилых домов. В Калужской, Владимирской и Тверской областях подача электроэнергии возобновлена.
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