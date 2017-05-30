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Ураган в Москве повалил более 3 тысяч деревьев
Ураган в Москве повалил более 3 тысяч деревьев
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Ураган в Москве повалил более 3 тысяч деревьев

30 мая 2017 09:09
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Ураган в Москве повалил более 3 тысяч деревьев
Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий.

Власти Москвы выплатят семьям погибших от урагана компенсацию в миллион рублей на семью, передает Радио Маяк.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, "решение будет принято во вторник на заседании столичного правительства". Жертвами разгула стихии в Москве стали 11 человек, ещё двое погибли в Подмосковье, около ста сорока пострадали.

Ураган с порывами ветра до 28 метров в секунду повалил более 3 тысяч деревьев.

Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий
Более 30 тысяч человек отключены от энергоснабжения из-за грозы с сильным ветром в Тульской, Московской и Рязанской областях.

В этих регионах остаются обесточенными 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально значимых объектов, более 9 тысяч жилых домов. В Калужской, Владимирской и Тверской областях подача электроэнергии возобновлена.

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