Умерла предполагаемый автор песни «Ой, мороз, мороз»
7 августа 2017 09:58
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В Воронеже на 94-м году жизни скончалась Мария Уварова, заявлявшая о том, что она является автором народной песни «Ой, мороз, мороз», передает ТАСС. Несмотря на то что документально ее авторство установлено не было, именно она являлась первой исполнительницей песни в том варианте, в котором она стала популярна.
Информацию о смерти Уваровой подтвердили в Липецком областном центре культуры. В Липецке Уварова создала ансамбль народной песни «Россиянка», которому позднее присвоили ее имя. «Мария Уварова, в девичестве — Морозова, создавшая с супругом в Липецке народный ансамбль русской песни «Россиянка», умерла в Воронеже на 94-м году жизни», — сообщили в центре.
Как пояснил ТАСС знакомый Уваровой, заведующий отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексей Овчинников, певица написала песню в 1954 году. Позднее запись песни попала на грампластинку, однако указывать свое авторство Уварова не стала. «А с ними в хоре пела известная Мария Мордасова, которая удивилась: «Что же ты деньги не получаешь за авторство?» И тогда Уваровой стали начислять какие-то суммы за обработку песни, хотя это совсем не те суммы, которые полагаются автору», — рассказал он.
Уварова рассказала, что написала песню, в своей автобиографической книге «Ой, мороз, мороз». Там она отметила, что хотя документальных свидетельств ее авторства нет, этот факт подтверждают ее коллеги по Воронежскому хору. Уварова не раз пыталась через суд оспорить у народа авторство песни. В 2008 году Пресненский суд Москвы отказал певице признать ее автором этого знаменитого хита. Еще одна попытка была предпринята в 2010 году, сообщал телеканал НТВ.
Песня «Ой, мороз, мороз» была записана на грампластинку в 1956 году, ее первое исполнение принадлежит Воронежскому хору. Песня получила широкую известность после того, как ее в фильме «Хозяин тайги» исполнил Валерий Золотухин, пишет РБК.
Мария Уварова (Фото: LipetskMedia)
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