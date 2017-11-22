Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский
22 ноября 2017 12:10
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Умер оперный певец, народный артист России Дмитрий Хворостовский, пишут "Ведомости".
Позднее информацию о смерти певца подтвердила его семья в Facebook. «После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он тихо умер этим утром, 22 ноября, в кругу семьи, рядом со своим домом в Лондоне», - говорится в сообщении на странице Хворостовского.
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