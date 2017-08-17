Умер один из создателей российского интернета
17 августа 2017 12:45
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В Москве скончался Андрей Чернов, создатель популярной кириллической кодировки KOI-8. Об этом на своей странице в Facebook написал медиаменеджер Демьян Кудрявцев, пишет "Российская газета".
В девяностых годах прошлого века кодировка KOI-8 стала фактически стандартом для кодирования кириллических сообщений в интернете. Создавший ее Андрей Чернов, который в то время работал в компании "Демос", также принимал участие в запуске и наладке первого интернет-канала между Россией и Западом.
Друг Чернова, пользователь Евгений Буданов, отозвался о Чернове как о "человеке, благодаря которому появился Рунет". В последние годы создатель KOI-8 тяжело болел и практически не выходил из дома.
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