Умер артист Леонид Броневой
9 декабря 2017 11:00
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На 89-м году жизни скончался артист Леонид Броневой. Актер театра и кино умер утром в субботу, пишут "Известия". Об этом сообщил директор московского театра «Ленком», в котором работал артист.
Леонид Броневой известен зрителям по фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Небеса обетованные», «Покровские ворота» и другие.
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