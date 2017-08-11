Ученые назвали 2016 год самым теплым в истории наблюдений
11 августа 2017 09:35
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Прошлый 2016 год оказался самым теплым годом за 137 лет наблюдений. Об этом говорится в докладе Национальной администрации по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) США, пишет РБК.
До этого самым теплым считался 2015 год. Авторы доклада установили, что большинство показателей изменения климата продолжают «следовать тенденции потепления», а показатели температур поверхности океана и земли, уровень моря и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере побили рекорды 2015 года. Результаты прошлого года были вызваны совместным влиянием долгосрочного глобального потепления и явлением Эль-Ниньо, которое представляет собой колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Над докладом работали ученые из национальных центров NOAA вместе более чем с 450 коллегами из почти 60 стран.
Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2016 году достигла рекордного уровня в истории — 402,9 миллионной доли (ppm), что на 3,5 больше, чем годом ранее. Это наибольший рост за год в течение 58 лет. Увеличение температуры поверхности суши и океана в 2016 году колебалось от 0,45 до 0,56 градуса Цельсия. Уровень моря поднялся на 82 мм, также установив рекорд с 1993 года, когда начались наблюдения за этим показателем.
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