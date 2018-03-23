У России есть ответ на каждый вид вооружения США
23 марта 2018 09:21
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По словам Борисова, "Соединённые Штаты должны сделать правильные выводы".
Россияне в ходе голосования на сайте Минобороны выбрали названия для новейшего оружия. Это значит, по словам зам.министра обороны, что "гражданам не безразлична судьба российских Вооружённых сил".
"Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой пользователи выбрали "Буревестник". Беспилотный подводный аппарат получил название "Посейдон".
Сайт Минобороны в ходе финального голосования за названия новейших отечественных вооружений подвергся массированной DDoS-атаке. Службами компьютерной безопасности все они были отбиты, передает Радио Маяк.
Помешать работе сайта пытались с территории одной из стран Западной Европы, из Северной Америки и с Украины. В Минобороны добавили, что "600 тысяч посетителей со всего мира следили за голосованием в режиме реального времени".
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