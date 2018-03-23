Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре назначена дата Общегородского субботника Уборку в городе будут проводить в течение месяца.
В Самаре назначена дата Общегородского субботника
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Срок завершения ремонта набережной в Самаре перенесен к концу мая До конца весны рабочие обустроят газон.
Срок завершения ремонта набережной в Самаре перенесен к концу мая
Ученые раскрыли причину живучести тараканов Устойчивость к ядам и способность есть практически все объясняются очень длинным геномом.
Ученые раскрыли причину живучести тараканов
Самарская область выпустит облигации на 12 млрд рублей
Самарская область выпустит облигации на 12 млрд рублей
Баскетбольная «Самара» проиграла впервые за три месяца
Баскетбольная «Самара» проиграла впервые за три месяца
У России есть ответ на каждый вид вооружения США Об этом в эфире телеканала
У России есть ответ на каждый вид вооружения США
Госавтоинспекторы в Самарской области закончили работу на месте ДТП с 3 грузовиками В аварии погиб один человек.
Госавтоинспекторы в Самарской области закончили работу на месте ДТП с 3 грузовиками
сегодня  Пятница, 23 марта, 10:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/03:
USD 56.84
-0.66
EUR 70.31
-0.26
Искать
Новости /  В стране  

У России есть ответ на каждый вид вооружения США

23 марта 2018 09:21
89
У России есть ответ на каждый вид вооружения США Об этом в эфире телеканала
Об этом в эфире телеканала "Россия" заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

По словам Борисова, "Соединённые Штаты должны сделать правильные выводы".

Россияне в ходе голосования на сайте Минобороны выбрали названия для новейшего оружия. Это значит, по словам зам.министра обороны, что "гражданам не безразлична судьба российских Вооружённых сил".

"Среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой пользователи выбрали "Буревестник". Беспилотный подводный аппарат получил название "Посейдон".

Сайт Минобороны в ходе финального голосования за названия новейших отечественных вооружений подвергся массированной DDoS-атаке. Службами компьютерной безопасности все они были отбиты, передает Радио Маяк.

Помешать работе сайта пытались с территории одной из стран Западной Европы, из Северной Америки и с Украины. В Минобороны добавили, что "600 тысяч посетителей со всего мира следили за голосованием в режиме реального времени".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1108
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
757
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
696
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1467
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
879
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
970
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1577
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
898
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4152
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2363
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2822
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2709
Весь список

Мероприятия
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
В Самарской области определились чемпионы ЦВО по армейскому рукопашному бою
22 марта СКС стали инициаторами празднования Дня воды: около арт-объекта «Древо жизни» состоялся флешмоб
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

На месте смертельного ДТП с тремя грузовиками под Сызранью работали спасатели

316

21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире

260

Бывший совладелец "Окон С.О.К." заключен под стражу по подозрению в убийстве жены

209
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2672

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

2004

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1524
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда