Тысячи людей пришли проститься с фигуристом Теном в Алматы
21 июля 2018 09:53
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В алма-атинском Дворце сопрта им. Балуана Шолака началась гражданская панихида и церемония прощания с казахстанским фигуристом Денисом Теном, который погиб от ножевого ранения в драке со злоумышленниками.
Как передает агентство «Интерфакс», проститься с бронзовым призером Олимпиады в Сочи по фигурному катанию пришли порядка пяти тысяч человек.
Поклонника фигуриста и неравнодушные люди несут венки, фотографии и плакаты с изображением Тена. Похороны пройдут в субботу 21 июля на кладбище в поселке Дружба.
Двое молодых людей напали на Тена днем 19 июля в Алма-Ате. Фигурист заметил, что они снимают зеркала с его машины и попытался их остановить. В результате потасовки один из злоумышленников нанес спортсмену ножевое ранение в бедро.
Тен скончался в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии из-за потери крови. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в убийстве фигуриста задержаны, они признали свою вину, пишут "Известия".
Фото: ТАСС/Владимир Бахуревич
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