Турция продлила срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней
24 апреля 2017 10:55
151
Власти Турции продлили максимальный срок безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней.
Об этом журналистам в Аланье заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что чартерные авиарейсы между Россией и Турцией могут отменить. Об этом сообщалось в предупреждении Росавиации, разосланном всем авиакомпаниям. После этого туроператоры столкнулись с резким спадом спроса на туры в Турцию.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
597
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
880
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1077
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2451
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1436
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6190
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
330
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
804
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2023
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3040
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3114
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12069
Мероприятия