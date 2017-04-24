Три четверти россиян поддержали отказ Первого канала от трансляции Евровидения
24 апреля 2017 13:22
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Большинство россиян поддержало решение Первого канала отказаться от трансляции «Евровидения» на фоне ситуации с певицей Юлии Самойловой. Об этом сообщает пресс-служба ВЦИОМ.
Отказ от трансляции одобрили 75 % опрошенных. Не согласны с позицией канала 18 % респондентов, пишет ФедералПресс.
«Реакция россиян на решение об отказе транслировать «Евровидение» в этом году – предсказуема, – отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. – Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная. А несправедливость порождает эмоциональный отклик, который и зафиксирован в ходе опроса».
При этом Мамонов отметил, что все желающие могут посмотреть конкурс в Интернете. Поэтому нельзя говорить о том, что отказ от трансляции ограничивает чьи-то права.
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