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Треть сгущенного молока в России – подделка

25 апреля 2017 14:00
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Треть сгущенного молока в России – подделка
Об этом заявило Роскачество.

В России треть сгущенного молока должно называться сгущенным продуктом, сообщается в материалах Роскачества.

Согласно опубликованным данным, были исследованы образцы продукции из Вологодской, Воронежской, Белгородской, Смоленской областей и других регионов.
Специалисты отмечают, что маркировка «сгущенное молоко» не допускает использования в продукции растительных жиров и загустителей, если же они присутствуют, то такой товар может называться «Сгущенка», «Варенка» и т.д.

В четырех образцах продукции был обнаружен крахмал, девять оказались изготовленными не по ГОСТу. Между тем, результаты исследования подтвердили полную безопасность представленного сгущенного молока и отсутствие пальмового масла, пишет «ФедералПресс».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что по словам главы Россельхознадзора Сергей Данкверта, доля фальсифицированной молочной продукции (с использованием растительных жиров) в прошлом году составила 11 %, а в некоторых случаях доля фальсификата достигала 50 %.

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