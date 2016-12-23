Цены на жилье будут снижаться до 2019 года
23 декабря 2016 13:15
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Рынок недвижимости еще далек от низшей точки падения цен — «дно» будет достигнуто только в 2018–2019 годах. И то при условии, что экономика России выйдет на траекторию восстановительного роста, считают эксперты. Они прогнозируют, что стоимость жилья будет снижаться на 5–7% в год в течение двух лет, причем новостройки будут дешеветь сильнее, чем «вторичка». Это дает покупателям ряд существенных преимуществ перед продавцами — первые могут фактически диктовать свои ценовые условия. За счет этого также выиграет и рынок ипотеки, добавляют специалисты. Однако в Минстрое не соглашаются с этой оценкой — ссылаясь на данные Росстата, в ведомстве прогнозируют, что цены на квартиры постепенно будут идти вверх.
Спрос на жилье в России в 2016-м году продолжил падение, потянув за собой вниз и цены. В среднем стоимость недвижимости снизилась на 15% в зависимости от вида и класса объекта. И это еще не предел, уверены эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (одно из крупнейших на рынке), пишут «Известия».
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