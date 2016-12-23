Я нашел ошибку
Главные новости: 
Организация досуга маленьких пациентов в игровых комнатах больницы помогает детям отвлекаться от медицинских процедур.
В камнатах отдыха детского стационара больницы Середавина появится новая мебель и игрушки
По мнению общественности, проблема в том, что очень часто дворовые и школьные ледовые площадки остаются без присмотра.
«Снежный фронт» ОНФ в Самаре прошел по ледовым площадкам города
Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы.
В Тольятти молодой человек вновь сел пьяным за руль, возбуждено уголовное дело
По данным оперативников, в прошлом он уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
При обыске в квартире тольяттинца полицейские изъяли почти 50 граммов героина
В его тушении участвовали 55 человек, применялось 14 единиц техники.
Около Самарского драмтеатра на улице Фрунзе горел нежилой деревянный дом
Он причинил ножом 49-летнему знакомому смертельные колото-резаные ранения груди с повреждением сердца, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, вынес труп из дома и засыпал его снегом возле надворных построек.
В Шигонском районе взят под стражу мужчина, зарезавший своего знакомого в пьяной ссоре
Выходные в Самарской области будут довольно теплыми
Выходные в Самарской области будут довольно теплыми
Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
сегодня  Пятница, 23 декабря, 16:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 60.86
-0.25
EUR 63.56
-0.05
Искать
Новости /  В стране  

Цены на жилье будут снижаться до 2019 года

23 декабря 2016 13:15
100
За счет этого также выиграет и рынок ипотеки.

Рынок недвижимости еще далек от низшей точки падения цен — «дно» будет достигнуто только в 2018–2019 годах. И то при условии, что экономика России выйдет на траекторию восстановительного роста, считают эксперты. Они прогнозируют, что стоимость жилья будет снижаться на 5–7% в год в течение двух лет, причем новостройки будут дешеветь сильнее, чем «вторичка». Это дает покупателям ряд существенных преимуществ перед продавцами — первые могут фактически диктовать свои ценовые условия. За счет этого также выиграет и рынок ипотеки, добавляют специалисты. Однако в Минстрое не соглашаются с этой оценкой — ссылаясь на данные Росстата, в ведомстве прогнозируют, что цены на квартиры постепенно будут идти вверх.

Спрос на жилье в России в 2016-м году продолжил падение, потянув за собой вниз и цены. В среднем стоимость недвижимости снизилась на 15% в зависимости от вида и класса объекта. И это еще не предел, уверены эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (одно из крупнейших на рынке), пишут «Известия».

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
1866
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
707
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
955
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
688
15 ноября 2016  09:12
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Специальный репортаж Варвары Невской.
Социум
831
13 ноября 2016  10:12
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди.
Происшествия
705
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
787
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
1954
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
1609
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
10375
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
8543
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5276
Весь список

Мероприятия
Учащиеся самарской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступят в Москве
В музее им. Алабина пройдет Новогодний бал-маскарад
В Самаре состоится Олимпийский бал юных спортсменов
Весь список
Популярное
за сегодня

В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео

329

В Красноармейском районе произошел порыв водовода ХВС: 13 населенных пунктов остались без воды

294

В самарском детском саду № 249 недопустимо низкая температура в помещениях

289
за неделю

В Самаре на улице Победы горел ТЦ «Теремок»

3077

В Самарской области объявили штормовое предупреждение

2595

Бюджетников заставят слушать послание Меркушкина в прямом эфире

2186
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Ермоленко Игорь Юрьевич

Найденова Светлана Анатольевна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда