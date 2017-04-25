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Цены на основные лекарства подгонят под рынки ЕАЭС

25 апреля 2017 12:03
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Цены на основные лекарства подгонят под рынки ЕАЭС

ФАС предлагает обязать производителей лекарств отслеживать цены в странах ТС и снижать их, если они окажутся выше в РФ.

Производителей жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут обязать снижать цены до уровня цен на эти же препараты в странах Таможенного союза. Такое предложение продвигает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках подготовки нового постановления о госрегулировании цен на лекарства. Производители называют предложение чиновников давлением на бизнес и грозят уходом с рынка.
ФАС направила в Минздрав предложение установить норму, согласно которой компании — производители ЖНВЛП должны будут снижать отпускную цену на них, если в странах — участницах Таможенного союза будет обнаружена более низкая цена, сообщают «Известия».

— Компании должны будут снижать зарегистрированные цены до уровня минимальных цен других стран. Нужно, чтобы они сами выходили с заявлением о снижении такой цены в России. Предполагается, что это будут делать ежегодно или раз в два года, — рассказала помощник начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева Надежда Шаравская. Она уточнила, что следить за ценами конкурентов в пределах союза компании должны будут самостоятельно.

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