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Цены на игрушки обогнали инфляцию в четыре раза

5 декабря 2017 09:49
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Цены на игрушки обогнали инфляцию в четыре раза Перед новогодними праздниками детские товары ждет дальнейшее подорожание.
Перед новогодними праздниками детские товары ждет дальнейшее подорожание.

В России подорожали детские игрушки. За год цены на них выросли на 11%, вчетверо обогнав инфляцию. По данным госстатистики, в октябре одна игрушка в среднем стоила 322 рубля. Эксперты отмечают, что перед новогодними праздниками цены вырастут еще больше и россияне станут чаще заказывать в интернете недорогие китайские товары. 

О подорожании игрушек свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». Средняя цена на игрушки в октябре 2017-го составила 322 рубля. А год назад была на 11% ниже — 290 рублей. Рост в четыре раза превысил инфляцию, которая, по данным Центробанка на октябрь, составила 2,7%.

Больше всего подорожали пластмассовые игрушки — на 17%, до 194 рублей за единицу товара. Средние потребительские цены на мягкие игрушки выросли почти на 9% — 450 рублей против 414 рублей год назад.
Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков считает, что причина повышения цен — в значительном улучшении качества игрушек, которые продаются в нашей стране.

— Стали следить и за качеством ввозимых товаров, и за тем, какие игрушки производят в России, — пояснил эксперт.

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