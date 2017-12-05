Цены на игрушки обогнали инфляцию в четыре раза
5 декабря 2017 09:49
34
В России подорожали детские игрушки. За год цены на них выросли на 11%, вчетверо обогнав инфляцию. По данным госстатистики, в октябре одна игрушка в среднем стоила 322 рубля. Эксперты отмечают, что перед новогодними праздниками цены вырастут еще больше и россияне станут чаще заказывать в интернете недорогие китайские товары.
О подорожании игрушек свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». Средняя цена на игрушки в октябре 2017-го составила 322 рубля. А год назад была на 11% ниже — 290 рублей. Рост в четыре раза превысил инфляцию, которая, по данным Центробанка на октябрь, составила 2,7%.
Больше всего подорожали пластмассовые игрушки — на 17%, до 194 рублей за единицу товара. Средние потребительские цены на мягкие игрушки выросли почти на 9% — 450 рублей против 414 рублей год назад.
Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков считает, что причина повышения цен — в значительном улучшении качества игрушек, которые продаются в нашей стране.
— Стали следить и за качеством ввозимых товаров, и за тем, какие игрушки производят в России, — пояснил эксперт.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5160
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1821
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8713
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2499
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10099
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2870
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2206
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1478
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1833
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1721
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1444
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3074
Мероприятия