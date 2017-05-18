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Новости /  В стране  

Центробанк выявил нарушения у 12-ти крупнейших страховщиков полисов ОСАГО

18 мая 2017 09:35
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Центробанк выявил нарушения у 12-ти крупнейших страховщиков полисов ОСАГО
Каждой компании регулятор направил предписание об устранении нарушений.

Центробанк выявил нарушения у 12-ти крупнейших страховщиков по продаже электронных полисов ОСАГО, сообщил зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Каждой компании регулятор направил предписание об устранении нарушений.

По истечении срока предписания ЦБ проверит, насколько ситуация исправлена. Проверка показала, что купить электронный полис ОСАГО трудно. Причина может быть - в специальной настройке серверов страховщиков, передает Радио Маяк..


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