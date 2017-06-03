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Центробанк объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

3 июня 2017 10:35
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Центробанк объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты
Несколько пилотных проектов уже разрабатываются.

Центробанк изучает возможность создания в России национальной криптовалюты, несколько пилотных проектов уже разрабатываются. Об этом на ПМЭФ-2017 рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает РБК.

Зампред ЦБ пояснила: «Под цифровой валютой понимается национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в бумажных носителях, которая у нас есть сейчас в кошельке».

По словам Скоробогатовой, создание национальной виртуальной валюты в России возможно на основе технологии распределенных реестров. «Пока мы изучаем эту возможность, делаем несколько пилотных проектов, которые дадут понимание, как технология распределенных реестров в обработке больших объемов информации может быть полезна в том числе и для национальной цифровой валюты», — рассказала Скоробогатова.

При этом она отметила, что конкретное обсуждение введения криптовалюты в России будет возможно только после того, как будут созданы соответствующие наработки. «Более подробно мы можем вернуться к этой теме через два-три года, когда мы будем иметь наработки и сможем с вами поделиться, как это может быть», — заявила зампред ЦБ.

О том, что правительство обсуждает возможность введения в России национальной криптовалюты, стало известно 27 мая. Эту инициативу Росфинмониторинг обсуждает с представителями банков и Минфина.

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