Центризбирком планирует вынести решения ещё по трём кандидатам в президенты
16 января 2018 09:19
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Центризбирком сегодня планирует вынести решения ещё по трём кандидатам, подавшим документы для выдвижения в президенты. Свои кампании к настоящему моменту ведут 16 кандидатов: двое самовыдвиженцев и 14-ть кандидатов от партий, передает Радио Маяк.
Сегодня же завершается период образования избирательных участков, на которых на выборах президента России смогут проголосовать пациенты больниц и санаториев, заключенные СИЗО, путешественники, моряки и полярники, жители отдаленных местностей.
Как напоминает РИА-Новости, традиционно для избирателей, которые проживают в отдаленных районах и в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, организуют досрочное голосование. Аналогично выборы проводятся на полярных станциях и судах, которые будут находиться в плавании, а также на некоторых зарубежных избирательных участках.
В целом для всех избирателей досрочное голосование на федеральных выборах в России не применяется. Выборы президента состоятся 18-го марта.
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