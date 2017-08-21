ЦБ усмотрел в росте зарплат негативные последствия для экономики
21 августа 2017 10:35
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В Банке России обеспокоены нехваткой в стране врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. Дефицит трудовых ресурсов негативно отражается на росте экономики и инфляции, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. В том числе из-за этого зарплаты сегодня растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда. Эксперты опасения ЦБ разделяют: по их словам, в результате инфляция может увеличиться на 0,5 процентного пункта (п.п.), а темпы экономического роста — снизиться примерно на 1 п.п.
Россия вышла из острой фазы кризиса и адаптировалась к низким ценам на нефть. В 2017 году Минэкономразвития ожидает роста экономики на уровне порядка 2%. Инфляцию же ведомство прогнозирует на уровне 3,8%, что даже ниже цели ЦБ. При этом в своем последнем пресс-релизе по ключевой ставке Центробанк отметил, что экономической рост приближается к своему потенциальному уровню и дальше будет ограничен из-за дефицита рабочей силы.
В данный момент в России имеется нехватка кадров в сферах здравоохранения, образования, науки, техники и IT, а также высококвалифицированных рабочих, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, сославшись на данные Роструда. Дефицит кадров в рабочих специальностях отчасти связан с низкими зарплатами в этих сферах, объясняют представители регулятора. Нехватка же высококвалифицированных кадров обусловлена тем, что рыночное предложение таких специалистов сегодня ограничено.
— Дефицит трудовых ресурсов может иметь два негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности. Прямой — это опережающий рост заработных плат относительно производительности труда. Косвенный эффект — это снижение потенциала роста производства в силу отсутствия возможности привлечь нужные кадры, — отметили в пресс-службе ЦБ.
По подсчетам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, из-за того, что зарплаты растут гораздо быстрее, чем производительность труда, инфляция может прибавить 0,5 п.п.
— Инфляция при прочих равных разгоняется, когда экономическая активность превышает свой потенциальный уровень. Реальные зарплаты должны расти темпами, которые соответствуют темпам роста производительности труда. Если производительность труда не растет, а зарплата растет быстрее фактических темпов роста цен, это приводит к проинфляционным последствиям, — пояснил он «Известиям».
По данным Росстата, производительность труда в России начиная с 2009 года растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения. Исключение составил только 2015 год, когда реальные зарплаты сократились на 9,1%, а производительность труда — на 2,2%.
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