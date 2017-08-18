ЦБ начинает выпуск полимерных денег
18 августа 2017 09:44
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Центробанк начинает использовать полимеры для повышения защиты купюр. Банкноту номиналом 200 рублей изготовят с использованием специальной полимерной пропитки бумаги и покроют защитным лаком. А на памятной купюре к чемпионату мира по футболу-2018 планируется опробовать новые защитные элементы, изготовленные с применением полимерного материала подложки. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ЦБ. Сейчас в банкнотах Банка России используется бумага, содержащая 100% хлопка. Применение же полимеров повысит их прочность фактически до уровня пластика. Впрочем, с утилизацией полимерных денег в будущем могут возникнуть проблемы, указали эксперты.
Новая купюра номиналом 200 рублей появится в России в этом году. На ней размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Новая 100-рублевая банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, войдет в обращение в I квартале 2018 года.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ, регулятор планирует использовать полимеры для повышения защиты новых денежных знаков — эта технология будет опробована на банкноте в 200 рублей и памятной купюре к ЧМ-2018. Как указали представители Банка России, сейчас в банкнотах используется бумага, содержащая 100% хлопка.
К полимерам относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук. В большинстве случаев это понятие относят к органическим соединениям, однако существует и множество неорганических полимеров. В ЦБ считают, что использование их при производстве денег сделает купюры более прочными, фактически пластиковыми.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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